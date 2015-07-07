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Preparação para Redação do Enem e Ufes deve começar agora

Entre as orientações está a atenção aos textos de apoio da própria prova e o acompanhamento do noticiário

Publicado em 06 de Julho de 2015 às 23:15

Publicado em 

06 jul 2015 às 23:15
Elaborar um texto, expor ideias e argumentar sobre um assunto que muitas vezes é desconhecido, pode deixar muita gente preocupada. Pensando no Enem e no VestUfes, o professor Lúcio Manga continua as dicas de redação. Entre as orientações está a atenção aos textos de apoio da própria prova e o acompanhamento do noticiário, que são fundamentais na argumentação. Ouça:
Fale Bem CBN - Lúcio Manga - 06-07-15
Desde sua primeira prova, em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio exige que o estudante faça uma redação. A dissertação-argumentativa (gênero exigido pela banca do Enem) trata-se de um texto opinativo e exige clareza e uma boa dose de convencimento, baseado em bons e fortes argumentos.

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