Preparação para Redação do Enem e Ufes deve começar agora

Elaborar um texto, expor ideias e argumentar sobre um assunto que muitas vezes é desconhecido, pode deixar muita gente preocupada. Pensando no Enem e no VestUfes, o professor Lúcio Manga continua as dicas de redação. Entre as orientações está a atenção aos textos de apoio da própria prova e o acompanhamento do noticiário, que são fundamentais na argumentação. Ouça:
Fale Bem CBN - Lúcio Manga - 06-07-15
Desde sua primeira prova, em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio exige que o estudante faça uma redação. A dissertação-argumentativa (gênero exigido pela banca do Enem) trata-se de um texto opinativo e exige clareza e uma boa dose de convencimento, baseado em bons e fortes argumentos.