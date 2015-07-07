Preparação para Redação do Enem e Ufes deve começar agora

Elaborar um texto, expor ideias e argumentar sobre um assunto que muitas vezes é desconhecido, pode deixar muita gente preocupada. Pensando no Enem e no VestUfes, o professor Lúcio Manga continua as dicas de redação. Entre as orientações está a atenção aos textos de apoio da própria prova e o acompanhamento do noticiário, que são fundamentais na argumentação. Ouça: