Erros mais comuns na escrita que podem resultar na eliminação em concursos públicos

O comentarista Lúcio Manga fala sobre frases comuns, recorrentes em concursos públicos, por exemplo, que podem resultar na eliminação do candidato quando aplicadas em provas de múltipla escolha ou mesmo escritas pelo candidato em redações. Ouça as dicas:
Exemplos:
* Há dez anos ou Há dez anos atrás?
* Vendo a prazo ou Vendo à prazo?
* Vai assistir ao jogo ou Vai assistir o jogo?
* Prefiro ir à praia do que ficar em casa ou Prefiro ir à praia que ficar em casa?
* Aluga-se casas ou Alugam-se casas?
* Obrigado ou obrigada no uso para mulheres?
* Ele foi um dos que chegou antes ou Ele foi um que chegou antes?