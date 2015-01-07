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Dicas rápidas de verão: não caia nas armadilhas do Português

O professor Roque Luz fala sobre dicas simples e fáceis

Publicado em 06 de Janeiro de 2015 às 21:10

Publicado em 

06 jan 2015 às 21:10
O professor Roque Luz fala sobre dicas simples e fáceis que sempre podemos incorporar no nosso cotidiano. Ao mesmo tempo, elas nos fazem escorrer nas conjugações e concordância. Ouça e entenda.
Fale Bem CBN - Lucio Manga - 06-01-15

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