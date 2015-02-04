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Cuidados com a Língua Portuguesa ao procurar emprego

O comentarista Lúcio Manga analisa os deslises que cometemos ao preencher o currículo

Publicado em 03 de Fevereiro de 2015 às 21:49

Publicado em 

03 fev 2015 às 21:49
O comentarista Lúcio Manga analisa os deslises que cometemos ao preencher o currículo para uma vaga de emprego. Além disso, na hora da entrevista, cuidado para não errar a pronúncia das palavras. Ouça as dicas:
Fale Bem CBN - Lucio Manga - 03-02-15

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