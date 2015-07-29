Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Quer dizer que tão importante quanto estudar é colocar em prática o que se estudou?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 28-07-15
Publicado em 29 de Julho de 2015 às 18:58
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