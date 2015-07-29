Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Quando um profissional deve saber que esta na hora de voltar a estudar?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 29-07-15
Publicado em 29 de Julho de 2015 às 19:00
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