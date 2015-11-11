Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte que diz o seguinte: Quando o vendedor diz que não tem clientes, que resposta o gestor deve dar?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 11-11-15
Publicado em 11 de Novembro de 2015 às 15:47
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