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Quando a pressão é alta, os colegas tem obrigação de apoiar e compreender o profissional?

Publicado em 12 de Junho de 2015 às 20:57

Publicado em 

12 jun 2015 às 20:57
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Quando a pressão é alta, os colegas tem obrigação de apoiar e compreender o profissional?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 28-05-15

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