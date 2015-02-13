Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Qual o caminho para profissionalizar o familiar que não tem bom desempenho na empresa?
CBN Coluna Salamacha - 13-02-15
Publicado em 13 de Fevereiro de 2015 às 15:08
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