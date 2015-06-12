Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Quais os primeiros passos para convencer sua chefia a ter um desempenho ainda melhor?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 10-06-15
Publicado em 12 de Junho de 2015 às 17:39
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