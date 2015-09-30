Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Quais os passos para passar a perdoar mais e querer vingar-se menos?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 30-09-15
Publicado em 30 de Setembro de 2015 às 16:58
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