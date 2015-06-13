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Quais os passos para identificar se não estou na carreira correta?

Publicado em 12 de Junho de 2015 às 21:59

Publicado em 

12 jun 2015 às 21:59
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Quais os passos para identificar se não estou na carreira correta?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 05-05-15

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