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Por que é tão difícil oferecer um bom atendimento hoje em dia?

Publicado em 03 de Agosto de 2015 às 17:18

Publicado em 

03 ago 2015 às 17:18
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Por que é tão difícil oferecer um bom atendimento hoje em dia?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 03-08-15

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