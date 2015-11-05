Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte que diz o seguinte: Por que a atitude é valorizada pela teoria e negligenciada pelos gestores?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 04-11-15
Publicado em 04 de Novembro de 2015 às 21:11
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