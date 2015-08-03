Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Para quem esta muito tempo sem estudar, qual o primeiro passo para não radicalizar a situação?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 31-07-15
Publicado em 03 de Agosto de 2015 às 17:14
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