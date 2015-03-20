Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Para defender meu cargo, é coerente fazer uma denúncia anônima sobre meu chefe?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 20-03-2015.mp3
Publicado em 20 de Março de 2015 às 16:47
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