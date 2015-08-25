Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: O que significa efetivamente estar preparado para aproveitar uma oportunidade?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 25-08-15
Publicado em 25 de Agosto de 2015 às 18:07
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