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O que fazer se a política de cortes da empresa esta me tirando a vontade de trabalhar?

Publicado em 15 de Junho de 2015 às 17:02

Publicado em 

15 jun 2015 às 17:02
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
O que fazer se a política de cortes da empresa esta me tirando a vontade de trabalhar?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 19-06-15

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