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O que fazer quando você percebe que o chefe lhe mente descaradamente?

Publicado em 19 de Março de 2015 às 16:46

Publicado em 

19 mar 2015 às 16:46
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: O que fazer quando você percebe que o chefe lhe mente descaradamente?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 19-03-2015

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