Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: O que fazer quando um chefe não quer que você apresente um desempenho melhor que a média na equipe?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 11-06-15
Publicado em 16 de Junho de 2015 às 16:24
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