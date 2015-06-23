Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
O que fazer quando não se tem perspectiva de melhora no setor de atuação?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 23-06-15
Publicado em 23 de Junho de 2015 às 16:45
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