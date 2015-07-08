Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: O que colocar em primeiro lugar: valores pessoais, valores da empresa ou a defesa do cliente?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 08-07-15
Publicado em 08 de Julho de 2015 às 19:54
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