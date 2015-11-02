Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: O que afinal, é o mapeamento de competências que as empresas tanto falam?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 02-11-15
Publicado em 02 de Novembro de 2015 às 10:20
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