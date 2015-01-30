Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Não existe grau de tolerância quando o assunto é qualidade das informações na empresa?
CBN Coluna Salamacha - 30-01-15
Publicado em 30 de Janeiro de 2015 às 15:42
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta