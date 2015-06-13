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Manter a concentração significa deixar de lado as minhas responsabilidades?

Publicado em 12 de Junho de 2015 às 21:00

Publicado em 

12 jun 2015 às 21:00
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Manter a concentração significa deixar de lado as minhas responsabilidades?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 26-05-15

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