Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: E quando aproveitar oportunidade exige que o empresário renuncie de algo na empresa?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 28-08-15
Publicado em 28 de Agosto de 2015 às 16:00
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