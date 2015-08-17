Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Visão Empresarial

Devo seguir o que a maioria faz ou devo assumir meu estilo de gestão?

Publicado em 17 de Agosto de 2015 às 20:13

Publicado em 

17 ago 2015 às 20:13
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Devo seguir o que a maioria faz ou devo assumir meu estilo de gestão?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 17-08-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026
Cartórios - 03/06/2026
Editais e Avisos - 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados