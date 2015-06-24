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Como uma empresa pode se relacionar com o sindicato dos funcionários quando tiver que tomar medidas enérgicas?

Publicado em 24 de Junho de 2015 às 17:20

Publicado em 

24 jun 2015 às 17:20
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Como uma empresa pode se relacionar com o sindicato dos funcionários quando tiver que tomar medidas enérgicas?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 24-06-15

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