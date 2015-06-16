Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Como um profissional liberal pode demonstrar aos clientes que seu trabalho é melhor?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 22-04-2015
Publicado em 15 de Junho de 2015 às 21:43
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta