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Como um gestor deve se comportar quando todos os outros gestores não cumprem com suas obrigações?

Publicado em 15 de Junho de 2015 às 21:27

Publicado em 

15 jun 2015 às 21:27
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Como um gestor deve se comportar quando todos os outros gestores não cumprem com suas obrigações?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 27-04-2015

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