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Como um gestor deve agir quando passar dos limites ao chamar a atenção da equipe?

Publicado em 12 de Junho de 2015 às 21:23

Publicado em 

12 jun 2015 às 21:23
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Como um gestor deve agir quando passar dos limites ao chamar a atenção da equipe?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 21-05-15

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