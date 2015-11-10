Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte que diz o seguinte: Como um gestor de vendas deve se comportar quando alguns integrantes da equipe estão perdendo a motivação?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 10-11-15
Publicado em 10 de Novembro de 2015 às 18:20
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