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Como um gestor de uma equipe deve se comportar quando percebe que não há perspectiva de melhora em seu mercado de atuação?

Publicado em 15 de Junho de 2015 às 21:55

Publicado em 

15 jun 2015 às 21:55
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Como um gestor de uma equipe deve se comportar quando percebe que não há perspectiva de melhora em seu mercado de atuação?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 16-04-2015

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