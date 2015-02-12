Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Como um familiar pode pedir a outro familiar para que se esforce mais no dia a dia?
CBN Coluna Salamacha - 12-02-15
Publicado em 12 de Fevereiro de 2015 às 15:09
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