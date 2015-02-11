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Como trabalhar com um chefe que não costuma ser tão dedicado e assertivo na empresa?

Publicado em 11 de Fevereiro de 2015 às 15:43

Publicado em 

11 fev 2015 às 15:43
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Como trabalhar com um chefe que não costuma ser tão dedicado e assertivo na empresa?
CBN Coluna Salamacha - 11-02-15

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