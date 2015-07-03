Vamos conversar hoje sobre um alerta recebido que você costuma dar aos ouvintes: Como saber se estou promovendo um profissional que será o gestor perfeito?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 03-07-15
Publicado em 03 de Julho de 2015 às 16:35
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