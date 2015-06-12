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Como posso mostrar ao meu pai que não sou igual a ele, mas tenho vontade de trabalhar na empresa?

Publicado em 12 de Junho de 2015 às 18:42

Publicado em 

12 jun 2015 às 18:42
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Como posso mostrar ao meu pai que não sou igual a ele, mas tenho vontade de trabalhar na empresa?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 02-06-15

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