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Como posso comunicar aos meus pais, sem ofender, que meu irmão no tem capacidade para trabalhar na empresa?

Publicado em 12 de Junho de 2015 às 17:46

Publicado em 

12 jun 2015 às 17:46
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Como posso comunicar aos meus pais, sem ofender, que meu irmão no tem capacidade para trabalhar na empresa?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 05-06-15

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