Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Como mudar o comportamento de um funcionário que fornece informações erradas na empresa?
CBN Coluna Salamacha - 29-01-15
Publicado em 29 de Janeiro de 2015 às 15:15
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