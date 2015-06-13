Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Visão Empresarial

Como manter a concentração quando várias questões afligem o seu pensamento?

Publicado em 12 de Junho de 2015 às 21:05

Publicado em 

12 jun 2015 às 21:05
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Como manter a concentração quando várias questões afligem o seu pensamento?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 25-05-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados