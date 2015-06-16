Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Visão Empresarial

Como gestor, devo mentir para a alta direção apenas para auxiliar meus colegas?

Publicado em 15 de Junho de 2015 às 21:26

Publicado em 

15 jun 2015 às 21:26
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Como gestor, devo mentir para a alta direção apenas para auxiliar meus colegas?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 28-04-2015

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória
Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados