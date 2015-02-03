vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Como entender quais os diferenciais que o cliente entende como geradores de valor?
CBN Imóveis - Lúcia Gonçalves - 03-02-15
Publicado em 03 de Fevereiro de 2015 às 15:25
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