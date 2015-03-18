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Como agir quando meu chefe me manda fazer coisas erradas que, mais tarde, eu serei responsabilizado?

Publicado em 18 de Março de 2015 às 16:24

Publicado em 

18 mar 2015 às 16:24
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Como agir quando meu chefe me manda fazer coisas erradas que, mais tarde, eu serei responsabilizado?
CBN Coluna Salamacha - 18-03-2015

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