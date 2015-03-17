Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Como abordar um chefe quando você acha que ele esta cometendo erros na empresa?
CBN Coluna Salamacha - 17-03-15
Publicado em 17 de Março de 2015 às 16:51
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