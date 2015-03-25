Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Visão Empresarial

Como a empresa consegue descobrir coisas que já apaguei do meu perfil na internet?

Publicado em 25 de Março de 2015 às 17:42

Publicado em 

25 mar 2015 às 17:42
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Como a empresa consegue descobrir coisas que já apaguei do meu perfil na internet?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 26-03-2015

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados