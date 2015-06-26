Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
É correto falar aos clientes e fornecedores que a empresa esta em crise?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 26-06-15.mp3
Publicado em 26 de Junho de 2015 às 17:21
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