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CORRER, MALHAR, SUPERAR

"Troquei o vício da comida pelo vício da corrida", diz empresário

O empresário Marcelo Sartório já chegou a pesar 100 quilos, por mais de uma vez em sua vida, mas em determinado momento decidiu mudar seu estilo de vida - a atitude acabou se refletindo não apenas na sua forma física, mas na forma de encarar a vida

Publicado em 08 de Julho de 2017 às 12:50

Publicado em 

08 jul 2017 às 12:50
“Eu troquei o vício da comida e do sofá pelo vício da corrida”, diz o empresário que perdeu 32kg correndo.
Nesta edição do Correr Malhar Superar, a jornalista Luciane Ventura traz detalhes da história de vida do empresário Marcelo Sartório. Sartório já chegou a pesar 100 quilos, por mais de uma vez em sua vida, mas em determinado momento decidiu mudar seu estilo de vida - a atitude acabou se refletindo não apenas na sua forma física, mas na forma de encarar a vida. Acompanhe a detalhes dessa história!
CORRER MALHAR SUPERAR EP 11 - 9.17s - 08-07-17

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