"Troquei o vício da comida pelo vício da corrida", diz empresário

“Eu troquei o vício da comida e do sofá pelo vício da corrida”, diz o empresário que perdeu 32kg correndo.
Nesta edição do Correr Malhar Superar, a jornalista Luciane Ventura traz detalhes da história de vida do empresário Marcelo Sartório. Sartório já chegou a pesar 100 quilos, por mais de uma vez em sua vida, mas em determinado momento decidiu mudar seu estilo de vida - a atitude acabou se refletindo não apenas na sua forma física, mas na forma de encarar a vida. Acompanhe a detalhes dessa história!
CORRER MALHAR SUPERAR EP 11 - 9.17s - 08-07-17