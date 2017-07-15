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CORRER, MALHAR, SUPERAR

Superação: ex-fumante acaba de completar a sua primeira maratona

Em 2011, Joel Barreiros quase morreu depois de um mal súbito. Ele fumava dois maços de cigarro por dia

Publicado em 15 de Julho de 2017 às 11:09

Publicado em 

15 jul 2017 às 11:09
A história de Joel Barreiros, um ex fumante que acabou de completar a sua primeira maratona
Neste sábado (15), no quadro Correr, Malhar e Superar, a jornalista Luciane Ventura conversa com Joel Barreiros. Em 2011, Joel quase morreu depois de um mal súbito durante a noite e um princípio de infarto. Ele fumava dois maços de cigarro por dia em dias de semana e no final de semana, chegava a fumar 3 maços. Hoje Joel está com 54 anos e acabou de completar a sua primeira maratona. A corrida salvou a vida de Joel. Acompanhe!
CORRER MALHAR SUPERAR EP 12

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