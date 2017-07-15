Superação: ex-fumante acaba de completar a sua primeira maratona

Neste sábado (15), no quadro Correr, Malhar e Superar, a jornalista Luciane Ventura conversa com Joel Barreiros. Em 2011, Joel quase morreu depois de um mal súbito durante a noite e um princípio de infarto. Ele fumava dois maços de cigarro por dia em dias de semana e no final de semana, chegava a fumar 3 maços. Hoje Joel está com 54 anos e acabou de completar a sua primeira maratona. A corrida salvou a vida de Joel. Acompanhe!