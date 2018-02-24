Servidora pública cria projeto para dar uma guinada na rotina

No quadro Correr Malhar Superar deste sábado (24), a comentarista Luciane Ventura conversar com a servidora pública e jornalista Rosa Blackman sobre sua nova rotina de hábitos saudáveis.

Com 48 anos, duas filhas e um marido atleta de alto rendimento, a servidora da Prefeitura de Vitória e jornalista, Rosa Blackman, decidiu mudar o estilo de vida. Criou uma nova rotina de hábitos saudáveis e apelidou de "projeto segunda-feira". Depois de muita terapia, começou a praticar atividade física com regularidade, mudou a alimentação e hoje corre, malha em academia, nada e pedala. "Minhas filhas sempre praticaram várias modalidades esportivas: balé, natação, judô, tênis, futsal.

Hoje, a mais velha atingiu um nível bom no balé e a mais nova joga basquete e integra as seleções do Colégio Marista e capixaba na categoria juvenil. Meu marido faz maratonas e ultra maratonas e pedala. Em 2015 criei o projeto e decidi ser mais do que apenas mulher e mãe de atletas," conta Rosa. Nesta entrevista, ela conta a história do projeto segunda-feira. Que tal aderir a ideia?