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CORRER, MALHAR, SUPERAR

Servidora pública cria projeto para dar uma guinada na rotina

No quadro Correr, Mlahar, Superar, ouça a história da jornalista Rosa Blackman

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 11:01

Publicado em 

24 fev 2018 às 11:01
No quadro Correr Malhar Superar deste sábado (24), a comentarista Luciane Ventura conversar com a servidora pública e jornalista Rosa Blackman sobre sua nova rotina de hábitos saudáveis.
Com 48 anos, duas filhas e um marido atleta de alto rendimento, a servidora da Prefeitura de Vitória e jornalista, Rosa Blackman, decidiu mudar o estilo de vida. Criou uma nova rotina de hábitos saudáveis e apelidou de "projeto segunda-feira". Depois de muita terapia, começou a praticar atividade física com regularidade, mudou a alimentação e hoje corre, malha em academia, nada e pedala. "Minhas filhas sempre praticaram várias modalidades esportivas: balé, natação, judô, tênis, futsal.
Hoje, a mais velha atingiu um nível bom no balé e a mais nova joga basquete e integra as seleções do Colégio Marista e capixaba na categoria juvenil. Meu marido faz maratonas e ultra maratonas e pedala. Em 2015 criei o projeto e decidi ser mais do que apenas mulher e mãe de atletas," conta Rosa. Nesta entrevista, ela conta a história do projeto segunda-feira. Que tal aderir a ideia?
 
CORRER MALHAR SUPERAR EP 44 - ROSA BLACKMAN - 9.48s - 24-02-18

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