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CORRER MALHAR SUPERAR

Seis capixabas correm a Meia Maratona de NY/2018

A Jornalista Luciane Ventura, junto com Juliana Leal, Juliana Magalhães, Renata Aguirre, Cristina Dockhorn e Lúcia Santiago enfrentam o frio para cumpri o desafio

Publicado em 17 de Março de 2018 às 12:31

Publicado em 

17 mar 2018 às 12:31
Nesta edição do Correr Malhar Superar a jornalista Luciane Ventura tem uma participação para lá de especial. Diretamente de Nova York, nos Estados Unidos, ela traz detalhes da sua preparação para uma das mais tradicionais - e importantes - corridas do mundo. Com ela estão outras cinco corajosas capixabas: a advogada Juliana Leal, a empresária de turismo Juliana Magalhães, a advogada Renata Aguirre, a jornalista Cristina Dockhorn e a professora Lúcia Santiago. O frio? Eles encaram uma temperatura de -3ºC. Confira!
CORRER MALHAR SUPERAR EP 46 - 10.06s - 17-03-18.mp3
De cima para baixo, da esquerda para direita: Advogada Juliana Leal, empresária de turismo Juliana Magalhães, advogada Renata Aguirre, jornalista Luciane Ventura, jornalista Cristina Dockhorn e a professora Lúcia Santiago. Crédito: Luciane Ventura
 

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