Seis capixabas correm a Meia Maratona de NY/2018

Nesta edição do Correr Malhar Superar a jornalista Luciane Ventura tem uma participação para lá de especial. Diretamente de Nova York, nos Estados Unidos, ela traz detalhes da sua preparação para uma das mais tradicionais - e importantes - corridas do mundo. Com ela estão outras cinco corajosas capixabas: a advogada Juliana Leal, a empresária de turismo Juliana Magalhães, a advogada Renata Aguirre, a jornalista Cristina Dockhorn e a professora Lúcia Santiago. O frio? Eles encaram uma temperatura de -3ºC. Confira!